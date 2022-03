Motorista atropela dezenas de pessoas em bar e é agredido no Rio; veja o vídeo

Circula pela internet o vídeo de um acidente que ocorreu no Rio de Janeiro. A violência dos fatos, deixou muitos internautas chocados.

Na noite da última quarta-feira, 16, um motorista atropelou dezenas de pessoas que estavam em Engenho de Dentro, na zona norte do Rio. Reunidas em um bar na Rua José dos Reis, perto do Estádio Nilton Santos, o Engenhão, elas foram surpreendida pelo carro desgovernado.

No local, tinham pessoas em pé e sentadas, quando o motorista, que estava em um carro de passeio, foi em direção a elas. O condutor foi agredido após o acidente e teve o automóvel destruído por testemunhas.

Ele e as vítimas foram encaminhados ao Hospital Municipal Salgado Filho.

A Polícia Militar informou ao Metrópoles, que agentes do 3º BPM (Méier) foram acionados para verificar a ocorrência. As investigações para apurar a causa do acidente seguem na 24ª DP (Piedade).

De acordo com a PC, o motorista realizou exame de alcoolemia, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Até o momento, três vítimas prestaram depoimento.