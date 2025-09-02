Motociclista é morto com 8 tiros no bairro do Guamá, em Belém

O motociclista Diam de Freitas Rosa foi assassinado a tiros na noite desta terça-feira (2), na passagem São Jorge, próximo à travessa 14 de Abril, no bairro do Guamá, em Belém.

Segundo informações da Polícia Militar, o crime teria sido cometido por dois homens em uma motocicleta. A vítima trafegava pela via quando os atiradores se aproximaram e efetuaram diversos disparos de arma de fogo. Mesmo ferido, Diam ainda tentou fugir correndo para dentro de um beco, mas caiu e morreu no local.

A perícia confirmou que Diam foi atingido por oito disparos, sendo um na cabeça e os demais na região da costela e dos braços.

A polícia informou ainda que a motocicleta usada no crime era alugada e estava em nome do primo da própria vítima. Apesar disso, ainda não há detalhes sobre a identidade dos atiradores.

De acordo com a polícia, Diam já tinha passagem pelo sistema penal e estava em liberdade no regime aberto, embora não tenham detalhado por qual crime havia respondido.

O rapaz trabalhava como motociclista por aplicativo e também fazia entregas. No momento do ocorrido, estava no shopping com a filha e a companheira, e teria saído apenas para realizar uma entrega não especificada. O crime aconteceu no mesmo dia em que a filha do rapaz completava aniversário.

A motivação do crime ainda é desconhecida. Familiares da vítima preferiram não falar com a imprensa. Equipes da Polícia Científica estiveram no local, realizaram a análise pericial e removeram o cadáver.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil, por meio da Divisão de Homicídios.