Polícia

Polícia

Cabeleireiro é morto a tiros no bairro do Parque Verde, em Belém, na noite desta segunda-feira (1º)

Equipes policiais foram acionadas para atender a ocorrência. Até o momento, não há informações sobre a motivação do homicídio ou sobre os autores dos disparos.

O Liberal
fonte

Peritos coletaram vestígios que podem auxiliar na investigação, entre eles um estojo de projétil calibre .40 encontrado na cena do crime. O corpo da vítima foi removido para a realização do exame de necropsia. (Cláudio Pinheiro | O Liberal)

Um homem identificado como José Fernando Almeida de Lima, 50 anos, foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (1º), no bairro Parque Verde, em Belém. O crime ocorreu na passagem São José, com acesso pela avenida Augusto Montenegro.

De acordo com informações da polícia, José Fernando trabalhava como cabeleireiro no Ver-o-Peso, onde mantinha um ponto comercial junto ao companheiro. Ele foi atingido por dois disparos, um na clavícula e outro na cabeça, quando caminhava pela passagem São José em direção à avenida Augusto Montenegro. Segundo os primeiros levantamentos realizados pela polícia, ele iria ao mercado comprar um produto para a mãe.

Testemunhas relataram à polícia que os suspeitos estavam em uma motocicleta, com apoio de um carro escuro. O ocupante da garupa teria efetuado os disparos contra a vítima. Em seguida, os criminosos fugiram sem serem identificados.

José Fernando morava a poucos metros do local onde foi morto. Familiares foram avisados e estiveram na cena do crime. O companheiro dele contou aos policiais que recolheu o celular e um cartão bancário que estavam com a vítima. Por esse motivo, a hipótese de latrocínio foi inicialmente descartada. A família também afirmou desconhecer qualquer envolvimento dele com atividades ilícitas. A polícia confirmou que José Fernando não tinha antecedentes criminais.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil da Polícia Científica estiveram no local. Peritos coletaram vestígios que podem auxiliar na investigação, entre eles um estojo de projétil calibre .40 encontrado na cena do crime. O corpo da vítima foi removido para a realização do exame de necropsia.

O caso será investigado pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil, que ainda busca identificar a motivação do assassinato e os autores do crime. Além do depoimento de testemunhas e familiares da vítima, a polícia também vai analisar imagens de câmeras de segurança da área.


