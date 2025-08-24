Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem é morto a tiros em bar na Cidade Velha, em Belém

O crime ocorreu na noite de sábado (23), na Avenida Almirante Tamandaré

O Liberal
fonte

Homem é morto a tiros em bar na Cidade Velha, em Belém. (Reprodução: Wesley Costa / Especial para O Liberal)

Um homem identificado como Brayan Tiago foi morto a tiros na noite de sábado (23), no bairro da Cidade Velha, em Belém. O crime ocorreu em frente a um estabelecimento no cruzamento da Avenida Almirante Tamandaré com a Doutor Assis. Segundo as informações iniciais, dois homens em uma moto dispararam contra a vítima.

O crime ocorreu por volta de 22h50, quando a vítima estava em frente a um bar. Segundo as informações coletadas com a polícia no local, Brayan Tiago chegou de carro, parou no estabelecimento e ficou em uma mesa na parte externa. Momentos depois, os executores se aproximaram de moto. O garupa teria descido e disparado contra a vítima. Brayan correu para tentar fugir, mas foi perseguido e baleado quando estava em frente a outro bar. O local estava lotado e as testemunhas também correram para não serem atingidas. Após os disparos, os suspeitos fugiram. Brayan morreu na hora.

A Polícia Militar e a Civil estiveram na cena do crime. A área foi isolada para o trabalho da Polícia Científica. De acordo com a perícia, a vítima foi atingida por ao menos cinco disparos, possivelmente de pistola calibre .40. Os tiros atingiram a região da cabeça e o tórax de Brayan. Além disso, o carro da vítima que estava estacionado próximo ao estabelecimento também foi analisado pelos agentes. Não há mais detalhes sobre qual teria sido a motivação para o homicídio.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Palavras-chave

homicídio em belém

homem é morto a tiros na cidade velha
Polícia
