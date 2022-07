Moto é roubada e recuperada no intervalo de duas horas em Castanhal

Uma mulher deixou a sua motocicleta estacionada na rua Senador Lemos, no Centro de Castanhal, nordeste do Estado, e saiu para fazer um pagamento. Quando retornou o veículo não estava mais no local que havia deixado. A jovem, que não quis ter o nome divulgado, procurou um posto da Guarda Municipal para pedir ajuda.

De acordo com o comandante da Guarda Municipal, Jarbiam Lima, a mulher estava bastante nervosa e informou que a motocicleta era equipada com um rastreador. “Ela chegou no nosso posto por volta das 13h40 e verificamos o sistema de rastreamento, que indicou o local exato onde estava a moto roubada e nossas equipes se deslocaram para um ramal na comunidade quilombola Pitimandeua, que fica na divisa dos municípios de Castanhal e Inhangapi”, contou.

Duas horas depois, Josiel Almeida Baena e Danilo Miranda foram flagrados pelos agentes de segurança pública saindo de um matagal pilotando a moto furtada em Castanhal. “Eles ainda tentaram escapar, mas foram detidos. O Josiel estava cumprindo pena no regime semiaberto”, contou o comandante.

Os dois suspeitos de roubar a motocicleta foram encaminhados para a delegacia do Centro de Castanhal e já estão à disposição da Justiça.