Equipes de Polícia Montada recuperaram uma moto roubada

Equipes do Regimento de Polícia Montada (RPMont), unidade que integra o Comando de Missões Especiais (CME), recuperaram uma motocicleta roubada e prenderam um homem por furto em Ananindeua, na região metropolitana de Belém. As duas ações ocorreram na noite desta sexta-feira (9), nos bairros do Guajará II e Guanabara, respectivamente.

Uma equipe montada da unidade foi acionada por populares no momento em que realizava ações de policiamento ostensivo no conjunto Guajará II. Os policiais militares foram informados que dois homens armados teriam roubado a motocicleta de uma mulher e fugido em direção à SN-21. As equipes seguiram o caminho percorrido pelos suspeitos e localizaram a moto em um posto de combustível. Após entregar o veículo à sua proprietária, a PM intensificou as buscas no bairro e áreas vizinhas para identificar e prender os suspeitos.

Na mesma noite, outra equipe da unidade, desta vez em uma viatura, prendeu um homem por furto a uma loja de departamentos, localizada na rodovia BR-316, no bairro da Guanabara. Depois de furtar alguns objetos, o suspeito subir em um ônibus urbano para tentar escapar. Mas acabou sendo interceptado pelos policiais que passavam pelo local. Após ser reconhecido por funcionários da loja, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil do bairro para a realização dos procedimentos legais.