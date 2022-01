Ladrão é preso após usar chave mestra pra furtar moto em Ananindeua

Marcio Junior Moura da Costa, foi preso em flagrante no início da tarde desta quinta-feira, 27, acusado de ter furtado uma moto. O crime aconteceu no conjunto Cidade Nova 5, em Ananindeua.

Testemunhas que flagraram Marcio levando a moto, chamaram o dono do veículo e começaram as buscas. "A moto estava estacionada na frente da minha casa. Eu estava na cozinha preparando o almoço pra minha família quando me espantei com os vizinhos me chamando", disse o dono da moto, que não quis se identificar.

O acusado foi pego pela população empurrando a motocicleta roubada em uma rua próxima da casa da vítima e chamaram a guarda municipal do município. De acordo com os agentes municipais, durante revista ao acusado, eles encontraram varias ferramentas que eram usadas para a prática dos furtos, inclusive as chamadas "chaves mestras". Marcio Junior Moura da Costa, já tem passagem pela pela polícia por roubo e deveria estar usando monitoramento pela secretaria de estado de administração penitenciária (Seap), mas o equipamento foi violado pelo acusado.

Marcio Junior foi levado para a seccional urbana de Ananindeua e apresentado para o delegado de plantão.