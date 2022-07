Câmeras de segurança registram furto de motocicleta em Castanhal

Uma motocicleta Honda Fan cinza foi furtada por um homem, ainda não identificado, na frente do condomínio Santa Rita, localizado na travessa Floriano Peixoto, em Castanhal, nordeste do estado. De acordo com informações da Polícia Militar, o furto ocorreu na madrugada desta sexta (01).

“Quando a proprietária saiu para trabalhar nesta manhã percebeu que a motocicleta não estava mais no local e acionou a polícia. Agora estamos à procura do homem”, disse o Coronel Galhardo, do 5º BPM.

As imagens da ação foram registradas por uma câmera de segurança que fica em frete ao condomínio e mostram que um homem de boné, usa uma chave mestra para ligar a moto. Ele saiu sem dificuldades do local.