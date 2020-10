Moto roubada é resgatada pela PRF em Anapu

Equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou uma motocicleta roubada durante ação empreendida na manhã de terça-feira (20), na rodovia BR-230, km 498, no município de Anapu, no Pará.

Como informou a PRF, os policiais abordaram uma pessoa com uma motocicleta Honda/NXR. Esse veículo encontrava-se sem placa de identificação. "E durante as fiscalizações a equipe constatou que o veículo era roubado, com seus elementos identificadores adulterados", repassou a PRF.

"Os elementos identificadores estava com emplacamento de São Paulo, na cidade de Taubaté. O condutor do veiculo informou que comprou a motocicleta pelo valor de três mil reais há um ano, no município de Anapu/PA", informou a Rodoviária Federal.

O condutor e o veículo foram encaminhados à Polícia Civil de Anapu/PA, a fim de serem realizados os procedimentos previstos no Código de Processo Penal.