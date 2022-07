Homem com uniforme de mototaxista é assassinado a tiros em Icoaraci

Moradores da rua Morada de Deus, no bairro Maracacuera, distrito de Icoaraci, foram surpreendidos com o assassinato de um homem, na tarde desta terça-feira (19). A vítima ainda não foi identificada, mas estava com roupas de mototaxista. Também não há informações sobre quem cometeu o crime.

VEJA MAIS

A Polícia Científica do Pará foi acionada para analisar a cena do crime e remover o corpo da vítima. Policiais civis e militares estão fazendo as primeiras diligências em busca de suspeitos. Quaisquer informações que possam ajudar a identificar os responsáveis podem ser repassadas ao Disque Denúncia (181). Não é preciso se identificar e a ligação é gratuita.

Matéria em atualização, acompanhe!