Mototaxista é torturado e morto em Ipixuna do Pará

​

O corpo de um mototaxista, conhecido como “Zé Branco”, foi encontrado em Ipixuna do Pará, no nordeste do Estado, na última terça-feira (28). O homem estaria desaparecido desde a última segunda-feira (27), após sair para fazer uma corrida, segundo a polícia. Com informações do site Debate Carajás.

Como não deu mais notícias, amigos e colegas de profissão se mobilizaram e iniciaram as buscas por “Zé Branco”, que seria bastante conhecido na cidade. Na manhã desta terça-feira, o corpo foi encontrado pelos próprios amigos em uma área de mata, que pertenceria à fazenda Campo de Boi. O corpo do mototaxista apresentava sinais​ de ​uma possível tortura.

A vítima estava com ​os ​dedos, mão​s​, orelha​s​ e lábios cortados, assim como dentes quebrados. A forma brutal como “Zé Branco” foi morto causou revolta em familiares e amigos dele, que cobram justiça. A Polícia Civil deu início às investigações e ainda não há informações sobre o que teria motivado o assassinato do mototaxista.​

Ninguém da família de “Zé Branco” e nem a polícia informou sobre o que foi possível apurar até o momento. Portanto, não se tem conhecimento se o mototaxista já vinha sendo ameaçado de morte.