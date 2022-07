Mototaxista que tentou matar mulher envenenada vai preso em Abaetetuba

O mototaxista Marinaldo do Socorro dos Santos Silva foi preso, nesta segunda-feira (18), em Abaetetuba, município da região nordeste do Pará. Conforme apurado pela Polícia Civil, o homem, que não teve idade informada, teria tentado matar a ex-companheira utilizando veneno. A data do crime também não foi divulgada.

Ele vinha sendo procurado pela prática dos crimes de feminicídio tentado, descumprimento de medida protetiva e lesão corporal. Mesmo após a sequência de crimes, Marinaldo continuava vivendo normalmente pelas ruas da cidade. Uma imagem divulgada pela PC mostra o momento da prisão. O suspeito aparece vestido de mototaxista, o que indica que ele pode ter sido preso no momento em que estava trabalhando.

VEJA MAIS

Segundo a PC, o mandado de prisão preventiva foi expedido pelo Poder Judiciário de Abaetetuba. De posse do documento, as equipes policiais deram início às diligências e conseguiram, com êxito, capturar Marinaldo. Ele foi conduzido à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Abaetetuba. Agora, Marinaldo encontra-se à disposição da Justiça.