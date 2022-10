Morre idosa atropelada por caminhonete em Parauapebas

​Morreu na manhã desta quarta-feira (5) uma idosa identificada apenas como Fátima, atropelada por uma caminhonete na tarde de segunda-feira (3), no bairro Rio Verde, em Parauapebas, no sudeste do Pará. Desde então, a idosa estava internada no Hospital Municipal de Parauapebas (HMP). O automóvel envolvido no acidente era conduzido por uma mulher, que fugiu do local sem prestar socorro. As informações são do site Debate Carajás.

Testemunhas relataram que a vítima seguia pela avenida Brasil, quando foi atropelada por uma caminhonete branca. A motorista ainda teria parado e descido do veículo. Ainda de acordo ​​com as testemunhas, a mulher chegou a olhar para a idosa e, depois, entrou na caminhonete, fugindo do local.Moradores que presenciaram o acidente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( Samu ), que fez o socorro e levou a idosa para o Hospital Municipal em estado grave, já que o veículo passou por cima dela.

O caso foi registrado e está sendo investigado pela Divisão de Homicídios da 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil. Informações que ajudem a polícia a localizar a motorista da caminhonete envolvida no acidente podem ser repassadas ao Disque-Denúncia, no número 181.