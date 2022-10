Pedestre morre atropelado por veículo em Benevides; amigo dele também foi atingido e ficou ferido

Manoel Braz de Oliveira, 59 anos, morreu após ser atropelado por um carro de passeio na rodovia estadual PA-404, no distrito de Benfica, município de Benevides, na Região Metropolitana de Belém. Um outro homem amigo dele, mas ainda não identificado, também foi atingido e ficou ferido. Essa segunda vítima foi socorrida para uma unidade de saúde da cidade. Segundo testemunhas, o condutor do automóvel fugiu do local.

Ainda segundo relato de testemunhas, o acidente ocorreu por volta das 18h50. Manoel caminhava com um amigo, quando os dois foram atingidos por um carro de passeio, que possivelmente estava em alta velocidade. Ao ser atingido, o homem de 59 anos foi novamente atropelado por uma moto que seguia logo atrás. Ainda de acordo com as testemunhas, a vítima sobrevivente tentou puxar Manoel para o meio do mato, mas não deu tempo de salvá-lo. Ele morreu na hora.

A Polícia Científica do Pará foi acionada e removeu o corpo do homem para o Instituto Médico Legal. A Polícia Civil também esteve no local para checar as primeiras informações que irão nortear as investigações.