Moradores pedem mais segurança no trânsito na avenida João Paulo II após atropelamento fatal

Moradores das proximidades da avenida João Paulo II com a passagem Santo Antônio fizeram uma manifestação na tarde desta sexta-feira (7), para cobrar a instalação de semáforos, redutores de velocidade e faixas de pedestres na via. O protesto aconteceu no mesmo dia em que um morador da área morreu após ser atropelado por uma motocicleta.

O acidente fatal ocorreu por volta das 6h20 e foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram o idoso, Carlos Roberto Pereira, de 82 anos, atravessando a pista quando, repentinamente, uma motocicleta surge e o atinge em cheio. O impacto foi tão forte que a vítima foi arremessada ao chão e morreu na hora. O motociclista também caiu e ficou bastante machucado, mas, não há informações sobre o estado de saúde dele.

A manifestação, que entrou pela noite desta sexta, ocorreu na própria avenida João Paulo II, nas proximidades do local do acidente, e interditou parcialmente a via. Viaturas da Polícia Militar foram deslocadas para acompanhar o protesto e garantir a segurança tanto dos participantes como dos condutores de veículos que precisavam trafegar pelo perímetro, que dá acesso tanto às ruas transversais do bairro da Guanabara e ao viaduto do Coqueiro, em Ananindeua, como à avenida Almirante Barroso, à altura do entroncamento.

Moradores afirmam que a falta de dispositivos de controle de tráfego e sinalização adequada coloca em risco a vida de pedestres e condutores.