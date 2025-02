Idoso morre atropelado por motocicleta na avenida João Paulo II

Um idoso identificado como Carlos Roberto Pereira, de 82 anos, morreu atropelado por uma motocicleta nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (7), na avenida João Paulo II, nas proximidades da passagem Santo Antônio, no bairro do Souza, em Belém.

O acidente fatal ocorreu por volta das 6h20 e foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram o momento em que Carlos Roberto atravessava a via e é atingido violentamente por uma motocicleta. O impacto foi tão forte que a vítima foi arremessada ao chão e morreu no local. Conforme as imagens, o motociclista também ficou caído no chão. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Uma pessoa morreu em acidente na avenida João Paulo II, em Belém]]

Moradores da área organizaram uma manifestação na tarde desta sexta-feira (7) para cobrar medidas de segurança no trânsito da via. Eles reivindicam a instalação de semáforos, redutores de velocidade e faixas de pedestres na avenida João Paulo II.

A reportagem do Grupo Liberal acionou a Polícia Civil para checar mais detalhes sobre a ocorrência. A Prefeitura de Belém e também a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) foram procuradas para explicar se as demandas dos moradores serão atendidas, mas ainda não houve retorno.