Moradores do Curió-Utinga protestam contra fechamento de acesso e bloqueiam Avenida João Paulo II

Os moradores da comunidade Paraíso Verde, no bairro do Curió-Utinga, em Belém, fecharam a Avenida João Paulo II, entre a Doutor Freitas e a Passagem Cruzeiro, no início da tarde desta quarta-feira (22). O protesto foi motivado pelo fechamento do acesso através do Condomínio Jardim Itororó, bloqueado com tapumes. Revoltados, os moradores, que utilizavam o caminho há anos, derrubaram as barreiras. Eles foram informados de que o condomínio obteve uma liminar judicial autorizando o fechamento do acesso.

Douglas Neves, servidor público e morador da comunidade, relatou que há mais de 20 anos os moradores enfrentam dificuldades de acesso a serviços públicos devido à falta de infraestrutura e restrições de passagem. Ele destacou que o acesso pela Rua K4, no conjunto Itororó, é essencial, já que a alternativa pelo Canal do Mato está em obras e sem previsão de conclusão. “Não passa aqui pelo Canal do Mato porque, primeiramente, ele está em obras. E a gente não sabe como vai ficar essa obra, se realmente vai ter o acesso. Então a gente não pode nem mensurar se um dia vai passar por aí, porque a gente não sabe o resultado da obra ainda”, declarou Douglas.

Priscila de Araújo, outra moradora, explicou que a via dá acesso à K4 e ao conjunto Itororó, mas o fechamento planejado com tapumes dificultará ainda mais a vida dos moradores, deixando apenas uma passagem estreita. Segundo ela, muitos moradores dependem do acesso para levar aterro às suas casas, ainda sujeitas a alagamentos, e para permitir a entrada de veículos como caçambas. A alternativa pelo Canal do Mato também é inviável devido à precariedade da ponte. “Não tem por onde a caçamba entrar. Por aqui, a operação Francisco não tem acesso, a ponte tá quase pra cair, aí o acesso é por lá pelo conjunto, ou seja, a K4, e não tem acesso nem para a caçamba”, afirmou.

Por volta das 18h40, a Avenida João Paulo II foi liberada e o protesto encerrado. No entanto, os moradores da Paraíso Verde afirmaram que, caso o problema não seja resolvido, novas manifestações poderão ocorrer nos próximos dias.