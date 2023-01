Moradores de comunidade quilombola denunciam presença de onça preta na Grande Belém

Moradores do Quilombo do Abacatal, localizado na fronteira entre Ananindeua e Marituba, na Grande Belém, denunciaram à redação integrada de O Liberal, nesta segunda-feira (23), que uma onça preta estaria sendo vista na região desde dezembro do ano passado. O último avistamento do animal foi na semana passada, na sexta-feira (20), quando dois primos, de 13 e 5 anos de idade, trafegavam pela estrada do Abacatal e o felino pulou na frente deles. Ninguém se feriu, mas o pânico se instaurou entre os cerca de 535 moradores, que vivem atualmente no local.

VEJA MAIS

Vivia da Conceição Cardoso, 41 anos, conhecida socialmente como Makíní, é nascida e criada na comunidade, onde vive com o companheiro e uma filha de 15 anos. Ela diz ser a primeira vez ter conhecimento de casos de avistamento de onça no Abacatal.

A moradora relata que a forma que as pessoas têm de viver na região é pela venda de alimentos rurais. Entretanto, o meio de sobrevivência está sob perigo há quase dois meses, por conta da presença da onça na comunidade, além da ameaça de possíveis tragédias envolvendo os moradores do Abacatal.

“Nasci e fui criada no Abacatal. Nunca vi as pessoas comentando sobre onças na região até o mês de dezembro, quando os relatos começaram. Eu e os demais moradores somos todos produtores rurais. Agora, o nosso trabalho ficou prejudicado pela onça. Estamos com muito medo de acontecer algo com alguma pessoa da comunidade. Tenho uma filha de 15 anos e oriento ela para não sair de casa sem que eu vá. Vivemos acoados dentro do próprio território”, alegou Vivia.

Orientação é não se aproximar nem tentar matar o animal

O Batalhão de Polícia Militar, da PM, disse que no último sábado (21) uma equipe foi enviada até o Abacatal pela manhã. Os militares não conseguiram localizar o animal, porém repassaram orientações técnicas aos moradores de não se aproximarem da onça assim que virem ela ou tentarem matá-la.

O que dizem as prefeituras de Ananindeua e Marituba?

A reportagem solicitou um posicionamento para as prefeituras de Ananindeua e Marituba, assim como o Instituto Brasileiro do Meio ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). O Grupo Liberal aguarda retorno