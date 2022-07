Câmeras filmam onça na entrada de condomínio em MG e moradores são alertados; assista

Câmeras de segurança de um condomínio localizado no bairro Vila da Serra, em Nova Lima, região Metropolitana de Belo Horizonte, filmaram uma onça-parda andando na área. As imagens, gravadas na noite desta quinta-feira (21), assustaram os moradores do residencial. As informações são do jornal O Estado de Minas.

Um comunicado alertando sobre a presença do animal foi divulgado nas redes sociais. O texto orienta os moradores a terem "atenção", principalmente em passeios noturnos.

Acionado para capturar a onça-parda, o Corpo de Bombeiros fez uma vistoria nas redondezas, mas não conseguiu encontrar o animal.

VEJA MAIS

Este não é o primeiro caso de onça-parda encontrada na área urbana, em Nova Lima. Em maio deste ano, um animal foi encontrado no banheiro da Escola CAIC, em Nova Lima, por alunos de uma turma que disputava uma partida de futsal no local. A onça foi capturada e solta em uma área de mata distante do perímetro urbano.