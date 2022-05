Onça é encontrada dentro de banheiro em escola; 40 crianças estavam nas proximidades; vídeo

Uma onça foi encontrada dentro do banheiro de uma escola municipal em Nova Lima, Minas Gerais, neste sábado (21). O animal foi percebido durante a recreação na quadra da escola, onde cerca de 40 crianças disputavam uma partida de futebol. O felino foi sedado e resgatado com segurança após a chegada dos bombeiros e de equipes especializadas. As informações são do portal O Tempo.

O primeiro a ver o animal foi Davi Miguel, de 9 anos: “Eu estava indo ao banheiro quando a vi no último box, deitada. Na hora eu fiquei pálido de susto e fui correndo avisar o meu pai”.

O pai de Davi, Rodrigo Almeida, de 34 anos, trabalha como vigilante e foi verificar do se tratava a correria das crianças. “Eu achei que fosse uma jaguatirica, um cachorro do mato ou alguma outra coisa. Na hora que eu vi aquele bicho daquele tamanho, eu voltei correndo”, disse.

Com a chegada da Guarda Municipal e, em seguida, dos bombeiros e da Polícia Militar de Meio Ambiente, foi iniciado o preparo para a retirada da onça. As equipes precisaram subir no teto onde havia uma pequena abertura sobre o local onde a onça estava.

O médico veterinário Marcos Motta, acionado para o resgate, conseguiu acertar sedativos na onça. Quatro dardos foram necessários até que o animal dormisse e fosse resgatado com segurança para dentro de uma viatura da polícia.

"É um trabalho de muita responsabilidade porque é um animal que estava em situação de estresse, então não é tão tranquilo. Mas ela não estava oferecendo nenhum perigo e estava em busca apenas de um local para se esconder", explicou o veterinário. Motta preside a ONG Asas & Amigos, que atua como parceira da Polícia Militar neste tipo de resgate.

A onça-parda resgatada é fêmea e jovem. Ela recebeu uma identificação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e foi levada de volta para a natureza.