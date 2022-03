Onça-pintada resgatada após queimadas no Pantanal dá à luz filhote

A onça-pintada chamada de Amanaci, que ficou famosa após ser resgatada com as patas feridas devido às queimadas no Pantanal em 2020, teve filhote. O animal, que sofreu com queimaduras de terceiro grau, vive em um santuário de animais em Goiás, onde conheceu Guarani, o pai do filhote.

Com uma gestação de 110 dias, atualmente, a onça está recuperada. No entanto, não poderá mais voltar para a natureza e terá que viver no santuário. Segundo os especialistas que cuidam de Amanaci, os danos causados pelo fogo impossibilitam a onça de expor suas garras, o que dificultaria a caça de seus alimentos.

Porém, seu filhote, que nasceu no sábado (12/03), deve ser introduzido na vida selvagem logo que conseguir viver sozinho na natureza.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)