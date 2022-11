Militares do 18° BPM prendem três homens com armas de fogo em Monte Alegre, no Pará

Três homens foram presos por agentes do 18° Batalhão da Polícia Militar (18° BPM), unidade subordinada ao Comando de Policiamento Regional I (CPR I), por porte ilegal de arma de fogo.

A ação ocorreu na sexta-feira (11), no município de Monte Alegre, no Baixo Amazonas. Durante patrulhamento ostensivo na zona rural do município, os agentes abordaram um homem que, durante procedimento de abordagem e revista pessoal, foi identificado como foragido do sistema penal.

Ele, além disso, possuía diversas fotos em seu aparelho celular indicando a posse de armas de fogo em uma residência.

Ao ser questionado, o suspeito confirmou a posse de armas e indicou o endereço. No local, ainda segundo a PM, havia outros dois suspeitos, também foragidos do sistema penitenciário. No imóvel, os agentes encontraram uma escopeta calibre .12 e 21 cartuchos, além de um revólver calibre .38 com seis munições.

Durante o procedimento, acrescentou a Polícia Militar, o trio afirmou estar naquela residência para executar um morador da região. Todos os suspeitos e o armamento apreendido foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Monte Alegre, que vai realizar investigações sobre o caso.