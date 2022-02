Mercadão das Peças: um mês depois do incêndio, seis famílias podem voltar para casa

Um mês após o incêndio que destruiu a loja Mercadão das Peças, no bairro do Telégrafo, em Belém, seis familias finalmente poderão voltar para casa. Na manhã desta terça-feira (15), o Corpo de Bombeiros Militar, a Comissão de Defesa Civil de Belém e a Secretaria Municipal de Urbanismo realizaram a terceira vistoria na área do acidente e constataram que dos sete imóveis que foram abalados, seis estão seguros e sem riscos.

Apenas um dos imóveis atingidos segue com algum risco estrutural, mas sem possibilidade de desabamento. O coordenador operacional da Defesa Civil de Belém, Claudionor Corrêa, explica que o que será necessário para devolver totalmente a segurança ao sétimo imóvel é uma reforma. Depois disso, o sétimo imóvel pode estar liberado para ocupação novamente. O proprietário da empresa de autopeças tem acompanhado o andamento de obras e medidas de apoio às famílias.

