Bombeiros conseguem controlar incêndio em loja no Telégrafo após 18 horas

Por volta das 14 horas desta segunda-feira (10), o Corpo de Bombeiros conseguiu controlar o incêndio que já durava cerca de 18 horas em uma loja de auto peças, no bairro do Telégrafo, em Belém.

De acordo com o tenente-coronel Farias, do Corpo de Bombeiros, mais de 12 viaturas foram envolvidas no combate ao incêndio e mais de cem mil litros de água já foram utilizados.

Após 15 horas, bombeiros conseguem controlar incêndio em loja no Telégrafo

Os profissionais conseguiram extinguir focos de incêndio dentro do estabelecimento por volta das 15h20 desta segunda-feira.

Caminhão é usado para controlar chamas

(Ana Laura Carvalho / O Liberal)

Um caminhão de auto-plataforma mecânica foi utilizado, na tarde desta segunda-feira, por homens do Corpo de Bombeiros para ajudar a combater definitivamente o incêndio que atinge uma loja de autopeças.

O trabalho consistiu em identificar, do ponto de vista aéreo, possíveis focos de incêndio para que os bombeiros atuem de forma direta e efetiva nas chamas.