Menino é socorrido após raio cair perto dele durante banho na praia Grande, em Outeiro

Um menino, de idade ainda não confirmada, precisou ser socorrido depois que um raio caiu na praia Grande, em Outeiro, distrito de Belém, na tarde desta quarta-feira (6/8). De acordo com a Polícia Militar, ele estava tomando banho no local durante a chuva quando a descarga por pouco não o atingiu diretamente.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) prestou socorro à criança e a encaminhou ao Hospital Regional Abelardo Santos. Ainda conforme a PM, apesar do susto, o garoto está bem.

Autoridades acompanham o caso

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) e do CBMPA. Em ambos os casos, a reportagem aguarda retorno.