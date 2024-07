Menino de 6 anos morre afogado no rio Tocantins em Itupiranga

Uma criança morreu afogada nas águas do rio Tocantins em Itupiranga, no sudeste do Pará. João Miguel dos Santos Alves, de apenas 6 anos, foi encontrado por moradores da localidade na manhã de segunda-feira (15), após uma mobilização da comunidade para as buscas.

VEJA MAIS

A mãe ​de João Miguel informou à Delegacia de Polícia Civil do município que sentiu falta do filho por volta das 10 horas. A criança foi vista pela última vez na rampa da orla do rio. Assim que deram pela ausência da criança, os pais começaram as buscas e alertaram outros moradores da área. O menino foi encontrado nas proximidades pouco tempo depois.

Após o resgate, moradores da comunidade levaram João Miguel ao Hospital Municipal, mas ele já estava morto. A Polícia Civil está investigando o caso.

Com informações do Correio de Carajás.