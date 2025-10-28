Megaoperação contra CV: veja como está a área durante ação da polícia no RJ
Nessa terça-feira (28), mais de 2,5 mil agentes das polícias Civil e Militar tentam prender 100 membros da facção criminosa
Nessa terça-feira (28), mais de 2,5 mil agentes das polícias Civil e Militar atuam em megaoperação contra o Comando Vermelho (CV) nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro (RJ). Os órgãos de segurança têm 100 mandados de prisão e, até o momento, 56 membros da facção criminosa foram pegos. Em represália, o CV lançou bombas.
Durante a ação, três civis foram vítimas de bala perdida, sendo uma mulher e dois. Além deles, um policial do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e o delegado Bernardo Leal, da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), foram atingidos na perna e um policial civil morreu após ser baleado no pescoço. Outros três da Polícia Civil e um policial militar também levaram tiros.
