Matas tem focos de incêndio nos bairros do Tenoné e Coqueiro

Duas áreas de mata tiveram registrados incêndios neste final de semana em Belém. Neste domingo (20/10), no bairro do Tenoné, aproximadamente 190 moradores do residencial Teotônio Vilela estão sofrendo com incêndio em uma área de mata do condomínio Campo Belo. Outro incêndio foi registrado em uma mata pertencente à Marinha do Brasil, na entrada do conjunto Satélite, no bairro do Coqueiro.

O clima seco sem chuva propicia com que focos de incêndios surjam seja sem a intenção, ou de maneira criminosa. Os bombeiros estiveram em ambas as áreas para combater as chamas. No Tenoné, os bombeiros estiveram no sábado (19/10) de noite e no conjunto Satélite, na manhã deste domingo. Entretanto, os moradores do residencial Teotônio Villela reclamam que os focos de incêndio continuam voltando e pedem que seja feito um trabalho pesado de rescaldo na área.

"Eles jogaram água onde tinha foco. Com o calor e o sol, os focos voltam de novo. O rescaldo que os bombeiros fizeram não foi feito de forma adequada. Ligamos para o CIOP e para o 193 pedindo auxílio. Nossa única preocupação é de noite, porque de dia estamos todos monitorando, mas de noite corre o risco do fogo vir até o nosso muro", contou a moradora do residencial Teotônio Vilela, Carol Belmiro, de 44 anos, que tem denunciado a situação.

"Às 7h, o fogo já estava chegando perto do muro hoje. Fizemos 65 ligações para os bombeiros e só veio uma viatura. Fizeram o resfriamento, mas não foi suficiente", destaca. Os moradores tem se revezado para molhar o terreno abandonado para impedir as chamas de chegarem perto do prédio.

Eles imaginam que o incêndio possa ter surgido, porque no local abandonado por uma antiga construtora havia uma casa de madeira utilizada por usuários de drogas. Eles especulam que o incêndio possa ter surgido de algum fogo feito por usuários de drogas, ou bituca de cigarro, que se espalha pela mata seca, devido a falta de chuvas na região.

A redação integrada de O Liberal solicitou resposta ao Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA).