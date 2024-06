Em Belém, incêndios em condomínios crescem 5% em um ano; Veja como prevenir

O número de incêndios em condomínios em Belém cresceu 5% em um ano, apontam dados do Corpo de Bombeiros (CBMPA). Segundo o levantamento, foram registradas 379 ocorrências em edificações no ano de 2023, de janeiro a maio, e 397 ocorrências em 2024, no mesmo período. Confira dicas de como prevenir as chamas e o que fazer em casos de emergência

Como manter a segurança em condomínios?

De acordo com o Major Israel, é importante que o responsável pelo condomínio fique atento à vistoria periódica dos bombeiros. As questões técnicas variam em cada condomínio e o cenário de segurança é diferente um do outro, por isso é imprescindível a visita dos bombeiros.

“Como se trata de habitação coletiva, é necessário que se mantenha atualizada a vistoria dos Bombeiros. A corporação faz uma vistoria uma vez no ano. No local, os militares irão fazer o estudo de segurança e prevenção para indicar quais são os pontos corretos onde deve ter extintores de incêndio, saídas de emergência e sinalizações. Isso ainda coopera para que o local tenha os elementos necessários para que possa ser feita uma intervenção inicial em caso de incêndio”, disse o especialista.

Nas orientações, o major Israel ressalta que os elementos de segurança devem estar sempre próximos, onde qualquer pessoa possa pegar rapidamente em caso de emergência. “Por exemplo, os extintores devem estar num alcance razoável de no máximo 15 metros. Nos condomínios maiores, que tem rede de hidrante, aquele hidrante tem que ter água pressurizada, para fazer um combate às chamas”, diz Israel.

Condomínios verticais

O bombeiro ainda instrui em casos específicos, como em condomínios verticais. “Nesse caso, onde tem área de escada, não se deve colocar nada que possa obstruir as escadas. Não coloque caixa, bicicleta ou material de construção. Porque justamente na área de escadas, se eventualmente houver uma emergência, é onde a população vai utilizar como rota de fuga. Vai utilizar como caminho de abandono seguro. Então se tiver algo impedindo, pode certamente prejudicar”, informa.

Além disso, o major ressalta que os bombeiros devem sempre ser acionados o mais rápido possível. “É importante que a sociedade fique atenta com o número do Corpo dos Bombeiros. Saber que tem a corporação militar como um elemento que possa usar a qualquer momento e a qualquer dia. Os nossos militares são treinados justamente para nos intervir nesses momentos de dificuldade da nossa sociedade”, finaliza Israel.