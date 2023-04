Mais de 250 incêndios foram registrados no Pará em 2023

Este ano, de janeiro a abril, foram registrados 261 incêndios em edificações, de acordo com dados do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC). O balanço foi atualizado na última quinta-feira (13) com o incêndio de grandes proporções que destruiu duas lojas de variedades no centro comercial de Belém.

Segundo o capitão Israel Souza, do CBMPA, na região metropolitana de Belém, a maioria dos incêndios são registrados em áreas urbanas, atingindo estabelecimentos e residências. Contudo, o número expressivo de incêndios do estado também considera os focos de incêndio do combate as queimadas florestais.

“Os incêndios característicos da área urbana tem diminuído muito, até porque o serviço do Corpo de Bombeiros de vistoria, fiscalização e orientação a nossa sociedade tem esse reflexo, tanto é que nos últimos incêndios que ocorreram os bombeiros acabaram controlando as chamas facilmente, evitando com que viesse a se propagar para outros estabelecimentos e também preservando a vida das pessoas que estavam no entorno”, afirma o capitão Israel Souza.

O Corpo de Bombeiros oferece serviços de vistoria que apoiam estabelecimentos e a população de modo geral para o desenvolvimento de planos de combate a incêndios.

O primeiro deles é a Diretoria de Serviços Técnicos, que estrutura todo o planejamento da corporação para a especialização. Em seguida, a população também pode procurar o Centro de Atividades Técnicas, responsável por gerenciar a área técnica na região metropolitana de Belém. No interior do estado, nos Grupamentos de Bombeiros a população pode entrar as Seções de Atividades Técnicas que podem dar esse suporte a população. Para mais informações, basta ligar para 193.