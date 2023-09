​Mais três suspeitos de assaltar agência bancária são presos em Viseu

Três homens suspeitos de envolvimento no assalto a uma agência bancária do Banpará, em Viseu, no nordeste paraense, foram presos nesta terça-feira (12). Dois deles, identificados apenas como Zaquel e Anderson, foram capturados no início da manhã, por volta das 7h. Um terceiro suspeito, que ainda não teve nome divulgado, se entregou à polícia na noite desta terça. Diligências seguem sendo realizadas na tentativa de identificar outros possíveis envolvidos na ação, registrada na madrugada da última sexta-feira (8).

As buscas pelos suspeitos se concentraram na zona rural do município, mesmo local onde ocorreu a intervenção policial que terminou com a morte de três homens envolvidos no crime, na última segunda-feira (11).

De acordo com o boletim policial, Zaquel e Anderson confessaram participação no roubo. Com eles, a polícia apreendeu três motocicletas, modelo Bros. Esses veículos teriam sido usados no dia do roubo. As primeiras informações levantadas pelas equipes policiais apontam que as motos foram dadas aos suspeitos como pagamento pelo apoio prestado ao grupo criminoso. Ainda segundo o boletim policial, o homem que se entregou seria proprietário de um barraco usado pelo bando como esconderijo.

O caso

O assalto ao banco aconteceu durante a madrugada da última sexta-feira (8). A ação iniciou por volta de 1h, quando os suspeitos invadiram a agência do Banpará, segundo testemunhas. Eles utilizaram explosivos para destruir o interior do estabele​cimento. Alguns caixas eletrônicos chegaram a ser quebrados.

Após o assalto, o grupo tomou o acesso de saída da cidade, levando diversas pessoas feitas reféns, usadas como escudo humano, e efetuando vários disparos para evitar que a polícia se aproximasse. Cápsulas de projéteis de grosso calibre foram recolhidas por moradores nas redondezas do banco.