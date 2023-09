Dupla com ampla ficha criminal é presa após fazer funcionários reféns em agência bancária de Belém

Dois homens, identificados como Paulo Sérgio Ferreira dos Santos e Cleiton Antônio Fernandes Martins, foram presos na madrugada desta quinta-feira (7/9), após uma tentativa de roubo a uma agência bancária, localizada na avenida Pedro Miranda, bairro da Pedreira, em Belém. No local, dois funcionários foram amarrados e feitos reféns. Com a dupla, a polícia apreendeu duas armas tipo revólver, dois celulares, coletes, furadeira de impacto, lixadeira, dentre outros materiais usados no delito. A reportagem de O Liberal conseguiu levantar, no site do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) que os dois homens têm diversas passagens pela polícia. Os crimes cometidos por eles envolvem homicídio qualificado, roubo majorado, tráfico de drogas e receptação.

Cofre destruído. (Divulgação)

Por meio de nota, a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, informou que os suspeitos foram apresentados na Seccional da Sacramenta pelo crime de roubo com restrição de liberdade da vítima. Os homens foram encaminhados ao Sistema Prisional e estão à disposição da justiça paraense.

Fontes da polícia informaram à reportagem de O Liberal que viaturas da PM faziam rondas na área quando foram acionadas, via Ciop (Centro Integrado de Operações), para atender ir até a agência bancária, pois pessoas teriam sido vistas no telhado da unidade financeira. Durante o deslocamento, os policiais foram parados por um home​m que se apresentou como gerente da agência e pediu ajuda.

Conforme a fonte, já na agência bancária, os policiais notaram que o cadeado de um portão que dá acesso ao estacionamento estava aberto, e a porta da frente do banco estava arrombada. Os policiais adentraram a agência e, neste momento, ouviram vozes que diziam: “Estamos armados e com refém”.

Os policiais pediram para que os suspeitos se entregassem, mas eles resistiram, pedindo a presença da imprensa, advogados e familiares. Após a chegada de parentes do suspeito Paulo Sérgio, ele e o comparsa se entregaram, liberando, assim, os dois funcionários que eram mantidos reféns, com as mãos amarradas para trás.

Fotos compartilhadas nas redes sociais mostram a agência bancária bastante destruída. Por meio dos registros, é possível perceber que os suspeitos conseguiram serrar uma porta de ferro que dá acesso a pelo menos quatro cofres do local. Os registros mostram ainda que um desses cofres foi parcialmente destruído, mas os criminosos não tiveram acesso ao interior do equipamento.

Porta de ferro serrada. (Divulgação)

Suspeitos têm ampla ficha criminal

A partir dos nomes de suspeitos, a reportagem de O Liberal conseguiu checar que Paulo Sérgio e Cleiton Antônio possuem diversas passagens pela polícia. Documentos públicos que podem ser consultados no site do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) apontam que Paulo Sérgio, por exemplo, responde a processos que envolvem homicídio qualificado, tráfico de drogas e roubo majorado. Este último crime é referente à tentativa de assalto à agência bancária. Sobre Cleiton Antônio, a reportagem de O Liberal levantou que o comparsa de Paulo Sérgio responde a cinco processos criminais, sendo três por roubo majorado e dois por receptação.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com o Bradesco, que é a agência bancária em questão, para pedir um posicionamento sobre o caso e aguarda retorno.