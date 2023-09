Quadrilha fortemente armada explode agência bancária em Viseu; ninguém se feriu

Uma quadrilha fortemente armada explodiu uma agência do Banco do Estado do Pará (Banpará), na madrugada desta sexta-feira (8), no centro de Viseu, no nordeste do Pará. A suspeita da Polícia Militar é de que os criminosos levaram cerca de R$ 400 mil. Entretanto, o valor do dinheiro roubado ainda não foi totalmente contabilizado. A princípio, sete pessoas tiveram participação no crime. Ninguém foi feito refém ou se feriu. O último crime parecido aconteceu no dia 30 de novembro do ano passado, em Garrafão do Norte, que também fica no nordeste do Estado.

O caso aconteceu por volta de 1h40. Segundo a PM, militares chegaram a trocar tiros, mas ninguém foi alvejado durante o confronto. Os batalhões de Operações Especiais (Bope) e Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (ROTAM) já estão em diligências para localizar os envolvidos, que fugiram logo após o crime.

Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados do caso e mostram uma multidão ao redor do local alvo da ação dos criminosos. Em uma das imagens, um rapaz mostra a mão cheia de munições de grosso calibre que caíram no chão durante o tiroteio. “Muita bala”, diz ele.

De dentro da agência, outras imagens mostram a unidade bancária cheia de estilhaços de vidro.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso às polícias Civil, Militar e da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Defesa Social (Segup). A reportagem aguarda retorno.