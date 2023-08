Polícia prende mulher e recupera mais de R$ 100 mil roubados de agência bancária no Pará

Uma mulher não identificada foi presa na última quarta-feira (2), na cidade de Altamira, no sudoeste do Pará, em posse de R$ 112 mil em espécie. O dinheiro teria sido roubado de uma agência bancária do município, no último dia 31 de julho. Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, a agência situada na avenida Pedro Gomes foi invadida por criminosos, que roubaram a quantia proveniente de um depósito feito por um funcionário de uma rede de supermercados.

Policiais civis da 22ª Seccional Urbana de Altamira, do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) e da Delegacia de Homicídios participaram da ação que culminou com a prisão da suspeita. Além do dinheiro, na residência onde a mulher foi encontrada, os age​ntes apreenderam um revólver com cinco munições intactas, calibre 38, supostamente utilizados no delito, e um capacete. Ainda de acordo com a Polícia Civil, a mulher afirmou que desconhecia os objetos apreendidos e a origem do dinheiro.

“Nossas equipes efetuaram buscas ininterruptas para traçar a rota dos envolvidos, utilizando sistemas de câmeras de segurança em residências e estabelecimentos comerciais próximos ao local do fato. Por meio da análise de um dos pontos de vigilância, nós conseguimos identificar o endereço final de uma base de distribuição do dinheiro roubado”, contou o delegado Ricardo Vieira, superintendente regional do Xingu.

As investigações continuam na tentativa de localizar e prender os demais envolvidos no crime. A suspeita foi conduzida para a 22ª Seccional Urbana de Altamira, onde foram realizados os procedimentos cabíveis à prisão. Ela deverá responder pelo crime de roubo majorado.