Mais de 30kg de cocaína são encontrados dentro das portas de carro em Vitória do Xingu

No fim da tarde de quarta-feira, 9, mais de 30 quilos de cocaína foram apreendidos no interior de um carro que trafegava pela BR-230, perímetro do município de Vitória do Xingu, no sudoeste do Pará. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) fez a apreensão após uma fiscalização de rotina, por volta das 17h30 de ontem. A droga saiu do Amazonas e seguia para o Maranhão.

O veículo abordado foi um Citroen/C4. Os agentes da PRF solicitaram ao condutor que abrisse as portas para ser realizada a verificação dos equipamentos obrigatórios. Após fiscalização padrão, a equipe percebeu que existia um objeto “estranho” no interior das portas do veículo, onde foram encontrados 24 tabletes da droga.

Questionado acerca do ilícito, o condutor afirmou ter saído da cidade de Manaus (AM) e entregaria a droga na cidade de Imperatriz (MA). Afirmou também que receberia o valor de R$ 15 mil para fazer o transporte.

VEJA MAIS

Diante dos fatos, o condutor e a passageira foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Altamira (PA), para serem realizadas as medidas cabíveis, em tese, pelo crime de tráfico de drogas.

De janeiro até o momento, cerca de 2,8 toneladas de drogas foram apreendidas pela PRF no Pará. Um aumento de 34% em relação a todo o ano de 2021. As apreensões realizadas pela PRF no Estado, este ano, geraram um prejuízo estimado em mais de 380 milhões de reais para o crime organizado.