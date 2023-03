Mãe e filho são presos suspeitos de tráfico de drogas em Castanhal

Na tarde da quarta-feira, 22, por volta das 16h30, em Castanhal, no nordeste do Pará, uma mãe e um filho foram presos, suspeitos de tráfico de drogas. O caso aconteceu mais precisamente no bairro Pirapora. A prisão foi efetuada por uma equipe do 3º Batalhão de Missões Especiais (BME) da Polícia Militar (PM), após avistar um indivíduo em atitude suspeita.

O suspeito, ao receber ordem de parada, tentou fugir pelo corredor lateral de uma casa, mas foi alcançado e revistado pela equipe policial. Identificado como Francisco Alexandre Martins da Costa, ele estava de posse de 50 petecas de oxi, material que ele disse pertencer a sua mãe Severina Martins da Costa.

Também abordada, Severina mostrou aos militares onde escondia mais entorpecentes, no quintal de sua casa. Foram encontradas enterradas quatro porções grandes de maconha e 22 petecas de oxi.

VEJA MAIS

Segundo detalhes publicados pela página Correio do Norte, o suspeito Francisco da Costa chegou a perguntar aos militares “como ele faria para ser liberado”, mas recebeu voz de prisão. Ele chegou a resistir e travou luta corporal com os policiais, chegando a morder e arranhar um dos militares. O policial teve lesões corporais no braço e mão.

Na delegacia foi descoberto que Severina possui cindo procedimentos por tráfico de entorpecentes e Francisco possui sete passagens por diversos crimes, entre eles roubo, furto e tráfico de entorpecentes.

Há suspeitas e indícios de que o local era ponto de comércio e uso de drogas, onde alguns produtos de furto eram trocados por substâncias ilícitas. Foram encontrados também uma quantia de fios de alumínio e cobre, além de sandálias provenientes de furto de estabelecimentos comerciais.