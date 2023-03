Homem morre com possível descarga elétrica em área alagada de Marabá

Um corpo foi encontrado boiando nesta quarta-feira (22), em uma área alagada na rua 12, no bairro Vale do Itacaiúnas, Núcleo Cidade Nova em Marabá, no sudeste do Pará. A vítima, não identificada, trajava uniforme do Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá (SSAM). Conforme apurou o portal Debate Carajás, até o momento, não há confirmação se o homem era servidor do município.

A polícia esteve no local para dar início aos procedimentos iniciais de remoção do cadáver. As causas da morte ainda são desconhecidas. Não há informações se a vítima apresentava marcas ​​de violência.

A suspeita da polícia é de que o homem tenha morrido após ser atingido por forte descarga elétrica na área alagada, segundo o portal Debate Carajás. O homem teria sido visto atravessando o local, onde possivelmente encostou em um fio de energia elétrica dentro d’água.

Uma equipe da Polícia Científica do Pará (PCP) foi acionada e fez a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso.