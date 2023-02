Irmãos são eletrocutados enquanto trabalhavam na construção de uma laje no Guamá

Dois homens foram eletrocutados no início da tarde desta quinta-feira (2), enquanto trabalhavam na laje de uma casa. Eles foram identificados como sendo os irmãos Mauro Santos da Costa, de 48 anos, e Anderson Santos da Costa, de 38. A tragédia ocorreu na passagem Joana D'arc, na esquina com a travessa Segunda de Queluz, no bairro do Guamá, em Belém.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima mais nova realizava o serviço no imóvel quando vergalhão que ele utilizava tocou a fiação elétrica. Anderson morreu na hora. O irmão mais velho foi ajudar o familiar e a descarga também o atingiu. Com o choque, Mauro foi empurrado da laje.

Com a queda, de quase seis metros, ele feriu gravemente a cabeça. A energia na área foi desligada por uma equipe da Equatorial Energia, para que a Polícia Científica do Estado do Pará (PCEPA) pudesse realizar perícia criminal. E, em seguida, a remoção dos corpos, com ajuda dos bombeiros.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) ainda chegou a socorrer Mauro, mas ele não sobreviveu às lesões e morreu ainda no local do acidente. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).

