Homem é encontrado morto em frente de loja de veículos, no Pará

Um homem não identificado, aparentando ter entre 50 e 55 anos de idade, foi encontrado morto, na manhã desta quinta-feira (2º), por funcionários de uma loja de veículos localizada no bairro da floresta, em Itaituba, no sudoeste do Pará. As informações são do Plantão 24horas News.

Ao chegar no local de trabalho, por volta de 8 horas, os funcionários encontraram o homem na porta do estabelecimento. Mas, ao tentar acordá-lo, eles perceberam que o homem estava morto.

A suspeita inicial é que ele vivesse em situação de rua e provavelmente passou mal. Ele dormia em um papelão. Imagens do circuito de segurança mostram que, por volta de 4h30 da madrugada de quinta-feira (2), o homem tentou se levantar.

Mas não consegue ficar em pé e se deita novamente. Policiais civis e militares estiveram no local, para apurar as circunstâncias que resultaram na morte do homem.