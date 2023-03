Colisão entre dois veículos deixa vítima na BR-010, em Santa Maria do Pará

Um acidente envolvendo dois veículos de passeio deixou uma vítima na rodovia BR-010, no trecho do município de Santa Maria do Pará, região nordeste do estado, na tarde de quarta-feira (22).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu aproximadamente no quilômetro 340 da rodovia. Agentes da PRF estiveram em atendimento no local do acidente, que deixou o trânsito no perímetro lento.

A Redação Integrada de O Liberal apura mais informações do acidente.