Tragédia em família: três pessoas morreram em acidente de trânsito na BR-010; duas da mesma família

Na manhã da última terça-feira, 27, um carro de passeio com cinco pessoas dentro colidiu com uma carreta na BR-010, perímetro da Cidade de Campestre, no Maranhão. O motorista, identificado como Jackson Luan, e outras duas passageiras morreram. Duas pessoas sobreviveram. Eles seguiam com destino à Mosqueiro (PA), para velar o corpo de Wellington Barbosa, parente que morreu no último domingo, 25, em um acidente de moto, na ilha.

Segundo informações de Beto Messias, o condutor do carro de passeio, um Gol preto, morreu na hora junto com a tia e a avó de sua namorada. A jovem sobreviveu. Ela, a tia e a avó eram parentes de Wellington, que morreu em Mosqueiro, e estavam indo até a ilha para o enterro do rapaz. A namorada do condutor do carro era prima de Wellington.

A redação integrada de O Liberal aguarda o retorno de autoridades com mais detalhes sobre o acidente.

