Cantora sertaneja morre em acidente de carro após briga de trânsito

A cantora sertaneja Rosy Mel morreu, no último domingo (25), após a comemoração do Natal, em um acidente de carro na rodovia GO-306, na zona rural de Mineiros, na região sudoeste de Goiás. Ela estava acompanhada do cunhado, Adalberto Gomes, que dirigia o veículo e também faleceu. As informações são do Na Telinha.

Ainda de acordo com o site, antes do acidente, Adalberto teria se envolvido em uma briga de trânsito com um motociclista, que transitava no mesmo sentido da rodovia. Durante a discussão, o carro saiu da pista e bateu contra uma cerca. Já o motociclista caiu no chão. Entretanto, ainda não se sabe se houve choque entre os veículos.

Rosy Mel, a cantora sertaneja, morreu ainda no local. Adalberto Gomes chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Ele transportava outras três pessoas no carro, que foram levadas para uma unidade de saúde, assim como o condutor da moto.

A polícia investiga o que teria causado o acidente.