Três pessoas da mesma família morrem após carro ser atingido por ônibus na BR

Pai, mãe e filha morreram, na noite do último sábado (24), em um acidente na BR-040, em Lagoa Grande, Noroeste de Minas. O carro que a família estava foi atingido por um ônibus após avançar um trevo. Outros dois filhos do casal estavam no veículo e foram socorridos. As informações são do G1.

Pai, mãe e filha morreram no acidente (Reprodução)

A família é do Alto Paranaíba e, conforme relatório policial, a mãe, Maria Luiza Rodrigues, o pai, Cláudio Rodrigues, e a filha Nicolly, de 18 anos, morreram no local. Yasmin, que é irmã gêmea de Nicolly, foi levada para o hospital de João Pinheiro, onde está internada. O estado de saúde dela não foi divulgado. O outro filho do casal, um adolescente de 16 anos, foi encaminhado para a UPA. Ele não corre risco de morte. Os passageiros e motorista do ônibus não ficaram feridos.