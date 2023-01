Acidente deixa um morto e outro gravemente ferido na BR-010 em Dom Eliseu

Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida em um acidente de trânsito que envolveu uma motocicleta, um veículo de passeio e um caminhão, na tarde desta segunda-feira (16). A colisão ocorreu na BR-010, à altura do Km 24, no município de Dom Eliseu, no sudeste do Pará. Ainda não há informações sobre os nomes e o estado de saúde das vítimas.

VEJA MAIS

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) interditaram parcialmente o trecho da rodovia por volta das 17h para aguardar a chegada dos peritos do Instituto Médico Legal. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso às polícias Civil, Militar e Científica do Pará, e aguarda um retorno.