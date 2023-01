Suspeito de roubar casa e estuprar menor é preso pela polícia em Anajás, no Marajó

Um homem, identificado pelo prenome Naílton, vinculado a uma facção criminosa, foi preso pela Polícia Civil nesta segunda-feira (16), em Anajás, na ilha do Marajó. Ele é acusado de ser integrante de uma quadrilha que assaltou uma casa na cidade marajoara em abril de 2022. Entre as violências praticadas pelos criminosos, há a suspeita de estupro de vulnerável contra uma menor de idade que residia na residência invadida pelos bandidos. Com informações do site Confirma Marajó.

A prisão de Naílton, também conhecido no mundo do crime como “Tatá”, é fruto de um mandado de prisão pedido pelo delegado Luciano Batista e acatado pelo Judiciário de Anajás. O mandado foi cumprido nesta segunda-feira, após a intensificação das investigações. Agora a polícia trabalha para identificar e prender os comparsas de Tatá e também para descobrir outros possíveis crimes praticados pelo suspeito.

“Este indivíduo é investigado no inquérito policial pela prática do crime de roubo numa residência particular no mês de abril de 2022. Possivelmente, o investigado estava acompanhado de outros dois indivíduos, quando na madrugada do dia 19 de abril de 2022, eles adentraram numa residência particular e subtraíram, mediante a violência e grave ameaça, diversos utensílios daquela família. E há indícios no inquérito policial que esse mesmo investigado, durante o ato do assalto, teria abusado sexualmente de uma das menores de idade que moravam naquela residência", disse o delegado.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.