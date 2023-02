‘Luís do Churrasco’ é preso após ser condenado por estupro no Marajó

Luis Antônio Dias Craveiro, conhecido como "Luís do Churrasco”, foi preso pela Polícia Militar do Pará (PMPA), na última quinta-feira (9), em Soure, no arquipélago do Marajó, no Pará, durante uma ação de mandado de prisão contra ele. Ele tem condenação em segunda instância, com trânsito em julgado, pelo crime de estupro.

Segundo o gestor do 11º Comando de Policiamento Regional (CPR XI) do Marajó Oriental, coronel Josimar Leão, o mandado de prisão chegou à PM no dia 8 de fevereiro, e que no dia seguinte os militares conseguiram localizar o condenado perto da sua casa, em Soure, e o encaminharam para a delegacia de Polícia Civil.

Luis do Churrasco foi condenado por estupro cometido no dia 13 de dezembro de 2012, quando tentou atacar a cunhada, menor de idade, no momento em que a vítima saía do banho.

“Segundo a inicial, a vítima se encontrava na casa de sua irmã quando o recorrente que é companheiro desta, aproveitou-se do momento em que a ofendida estava saindo do banho, enrolada apenas em uma toalha, para atacá-la, ocasião em que a segurou com força pelos braços, encostando-a contra um guarda-roupas e, logo em seguida, abaixou o seu short para praticar relação sexual contra sua vontade”, informa resumo do acórdão do Tribunal de Justiça do Pará que manteve a condenação.