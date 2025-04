'Laranjinha' é encontrado morto perto de moto destruída na BR-230, em Itaituba

Um jovem, identificado apenas pelo apelido de “Laranjinha”, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (22/4), às margens da BR-230, na altura do km 14, nas proximidades do distrito de Miritituba, em Itaituba, sudoeste do Pará. Próximo ao corpo da vítima estava uma motocicleta parcialmente destruída. As circunstâncias da morte dele ainda não foram esclarecidas.

Conforme o Giro Portal, a suspeita é de que o rapaz tenha perdido o controle do veículo e colidido contra uma estrutura de proteção da rodovia. Porém, as autoridades não descartam nenhuma possibilidade.

A Polícia Científica foi acionada para remover o corpo do local do sinistro. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.