Corpo é encontrado amarrado, com marcas de tiros e facadas em Marabá

Um homem foi encontrado morto na tarde desta segunda-feira (21), dentro de uma casa no Núcleo Nova Marabá, em Marabá, no sudeste do Pará. A vítima, ainda não identificada, apresentava marcas de facadas e disparos de arma de fogo, além de estar com as mãos amarradas com abraçadeiras plásticas.

De acordo com a Polícia Militar, o homem morava sozinho e, momentos antes do crime, estaria bebendo com outras pessoas em sua residência. Testemunhas relataram que dois homens armados chegaram a pé, invadiram o imóvel e executaram a vítima. Uma vizinha inf​ormou que os suspeitos eram pardos. Um deles usava camisa branca e calça jeans; o outro, camisa preta e bermuda.

Há ainda a suspeita, não confirmada oficialmente, de que o homem tenha sido abusado sexualmente antes de ser morto. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia no local, e o Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo.

A Divisão de Homicídios da Polícia Civil investiga o caso para identificar a vítima, apurar a motivação do crime e localizar os autores. A Polícia Militar segue em diligências na região com base nas informações repassadas pelas testemunhas.