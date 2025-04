Motociclista morre em grave acidente com micro-ônibus escolar, em Marabá

Um grave acidente de trânsito registrado no final da manhã desta segunda-feira (21) terminou com a morte de um motociclista na Vila 1º de Março, em Marabá, no sudeste paraense. A colisão ocorreu no cruzamento da avenida Principal com a travessa Paulo Fonteles.

De acordo com as primeiras informações de testemunhas, a vítima pilotava uma motocicleta Honda CG Fan 125 pela avenida Principal quando foi atingida por um micro-ônibus escolar que trafegava pela via transversal. O motociclista não resistiu ao impacto da batida e morreu ainda no local. Não há confirmação se a vítima f​azia uso do capacete.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e confirmaram a morte. A vítima não portava documentos no momento do acidente.

A Polícia Civil também esteve no local para os procedimentos iniciais de investigação e coleta de informações sobre as circunstâncias do acidente. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). A polícia não divulgou informações sobre os procedimentos adotados em relação ao motorista do micro-ônibus. Por este motivo, não há confirmação se ele prestou depoimento sobre o ocorrido.