Mulher morre após grave colisão entre moto e ônibus em Marabá

Uma mulher morreu em um grave acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um ônibus de viagens intermunicipais na cidade de Marabá, sudeste do Pará. O caso ocorreu na manhã deste domingo (20), na avenida VP-8, à altura da Folha 29. A vítima morta foi identificada como Jaqueline Costa de Oliveira, que conduzia a moto.

Conforme as informações iniciais, o acidente teria ocorrido por volta de 6h20, na Nova Marabá. A vítima trafegava em uma moto Biz quando foi atingida pelo ônibus de grande porte. Com o impacto, a mulher teve a cabeça esmagada e morreu na hora. No local, foi relatado que o ônibus seguia de garagem para o terminal rodoviário, onde iniciaria as viagens. Jaqueline, por sua vez, trafegava do bairro Cidade Jardim, onde trabalhava em um restaurante, de volta para a sua casa, na Folha 17.

O motorista do ônibus permaneceu no local e colaborou com as autoridades policiais. No entanto, não há mais detalhes sobre o que teria ocorrido para ocasionar a colisão entre os veículos. A Polícia Militar, Polícia Civil e a equipe da Polícia Científica estiveram no local para iniciar as apurações sobre o acidente e fazer a remoção do corpo da mulher.